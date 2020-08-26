Париж, , 16:00 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил, что ношение масок станет обязательным в кинотеатрах и театрах страны, передает BFM TV.

В маске

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"Я говорю: идите в кино, идите в театр, вы ничем не рискуете. Мы собираемся сделать ношение масок систематическим», — заявил Жан Кастекс.

По словам главы правительства Франции, ношение масок станет обязательным, но зрители больше не будут обязаны соблюдать безопасное расстояние в залах театров и кинотеатров.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон совершит новый визит в Ливан 1 сентября 2020 года.

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