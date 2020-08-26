Вашингтон, , 16:09 — REGNUM 24 и 25 августа в формате видеоконференции прошла ежегодная встреча начальников штабов вооруженных сил (CHOD) 28 стран, включая представителей Японии и Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Индо-Тихоокеанского командования Вооружённых сил США.

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В рамках встречи стороны обсудили эпидемиологическую ситуацию в мире, вопросы национальной безопасности и технологий 5G.

Известно, что во время видеоконференции представитель Южной Кореи также поделился информацией о ситуации на Корейском полуострове и усилиях правительства по достижению мира и безопасности в регионе.

CHOD — ежегодная встреча представителей вооружённых сил стран Индо-Тихоокеанского региона, проводимая с 1998 года с целью укрепления многостороннего военного сотрудничества.