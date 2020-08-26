Тирана, , 15:56 — REGNUM В преддверие парламентских выборов в Черногории 30 августа премьер-министр Албании Эди Рама на своей странице в Фейсбуке опубликовал видео-сообщение, адресованное черногорскому лидеру Мило Джукановичу.

Мило Джуканович Predsjednik.me

В сообщении Рама говорит о том, что Джуканович должен гордиться тем, что он до сих пор делал для своей страны, а особенно для албанцев в Черногории и в Косово.

Рама пожелал Демократической партии социалистов Джукановича победы на предстоящих выборах и добавил: «Дорогой Мило, спасибо тебе за то, что ты есть».

Напомним, что на парламентских выборах 30 августа в Черногории партии Джукановича намерены составить серьёзную конкуренцию несколько оппозиционных коалиций.

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