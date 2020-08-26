Минск, , 15:35 — REGNUM Основной причиной смены экзарха РПЦ в Белоруссии было желание сделать ставку на местного уроженца, а также показать, что позиция церкви в нынешнем политическом конфликте — нейтралитет, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 26 августа, религиовед Роман Лункин.

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25 августа Священный синод РПЦ принял прошение митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности экзарха всея Белоруссии. Новым экзархом стал епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин.

« Возможно, митрополит Павел действительно просил об отставке, потому что не хотел ввязываться в политические дрязги. Но в любом случае в период политического кризиса менять экзарха — очень опасный шаг.

Можно предполагать, что основная причина замены — желание сделать ставку на митрополита Вениамина как на уроженца Белоруссии, человека, вся карьера которого связана с Белоруссией. К нему будет сложнее придраться. Митрополит Павел не был своим ни для белорусской власти, ни для сторонников белорусской национальной идентичности.

Московский патриархат, на самом деле, спокойно относится к национальным традициям и идентичностям церквей. По факту белорусский экзархат и есть национальная церковь. Но это не является гарантией от возможных будущих обвинений. Патриархат хочет упредить возможные будущие упреки в том, что он якобы давил белорусскую национальную идентичность. Он делает ставку на нейтралитет и не выбирает ни одну из сторон политического конфликта.