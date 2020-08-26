Тбилиси, , 16:11 — REGNUM Власти Грузии подготовились для того, чтобы принимать международных наблюдателей на предстоящих парламентских выборах. Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 26 августа на брифинге заявил спикер парламента Арчил Талаквадзе.

«Как только международные наблюдательные миссии и организации сделают заявления, примут решение направить в страну дополнительных представителей, власти сразу же ответят на это надлежащими шагами», — сказал Талаквадзе.

Он добавил, что для приёма наблюдателей в Грузии два месяца назад была создана рабочая группа, которая подготовила необходимую законодательную базу и разработала меры эпидемиологической безопасности. По словам спикера, правящая партия «Грузинская мечта», членом которой он является, постарается, чтобы как можно больше наблюдателей смогли увидеть демократические преобразования в Грузии.

Напомним, в Грузии выборы в парламент назначены на 31 октября. Ранее представители властей заявляли, что международным наблюдателям не придется проходить карантин.

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