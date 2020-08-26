Ташкент, , 15:25 — REGNUM Посол Узбекистана в Израиле Эдуард Шапира завершает свою миссию в республике, сообщили 26 августа в пресс-службе узбекистанского МИД.

По этому поводу министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял израильского дипломата. Во время переговоров стороны обменялись мнениями по поводу развития двусторонних отношений.

Глава внешнеполитического ведомства Узбекистана отметил плодотворную деятельность посла и его конструктивный вклад в развитие двусторонних отношений. Эдуард Шапира назначен послом Израиля в августе 2017 года.