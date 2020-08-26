Подгорица, , 15:17 — REGNUM Сербия, Черногория, Северная Македония, Албания, Босния и Герцеговина присоединились к декларации ЕС о выборах в Белоруссии.

В декларации, опубликованной ранее, говорится, что выборы 9 августа в Белоруссии «не были ни свободными, ни справедливыми и не соответствовали международным стандартам, ожидаемым от государства-участника ОБСЕ». «Государственные власти применили непропорциональное и неприемлемое насилие, в результате чего по крайней мере один человек погиб и многие получили ранения. Тысячи людей были задержаны, и подавление свободы собраний, средств массовой информации и выражения мнений усилилось», — говорится в тексте декларации. Отметим, что декларацию поддержала и Сербия, которая отличается тем, что декларации ЕС принимает крайне избирательно. С начала года она присоединилась к 48% деклараций. Другие страны региона гораздо более привержены внешней политике ЕС, некоторые из них без исключения.