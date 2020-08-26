Ташкент, , 15:13 — REGNUM В Узбекистане ввели новые воинские звания сержанта первой, второй и третьей степени. Об этом 26 августа сообщает издание UzDaily со ссылкой на поправки по вопросам совершенствования порядка прохождения военной службы.

Согласно закону, звание сержанта можно лишить по решению суда или руководителей ведомств. Военнослужащий будет наказываться за совершение поступков, за которые другие меры недостаточны.

Кроме того, поправки утверждают более четкие правила приема на военную службу по контракту, а также увольнения с неё. Изменен круг лиц, которые устанавливают правила ношения военной формы.

Напомним, в сентябре 2019 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил постановление, которое утверждает положение о порядке прохождения военной службы гражданами республики.

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