Российская вакцина от COVID-19 поступит в Белоруссию в первую очередь, заявил президент РФ Владимир Путин 26 августа на совещании при правительстве.

По словам Путина, соответствующая договорённость достигнута с белорусским президентом Александром Лукашенко. Москва и Минск договорились, что Белоруссия «подключится к завершающему этапу дополнительного тестирования нашей вакцины и потом будет одной из первых, которая получит этот препарат».