Путин: Белоруссия одной из первых получит российскую вакцину от COVID-19
Российская вакцина от COVID-19 поступит в Белоруссию в первую очередь, заявил президент РФ Владимир Путин 26 августа на совещании при правительстве.
По словам Путина, соответствующая договорённость достигнута с белорусским президентом Александром Лукашенко. Москва и Минск договорились, что Белоруссия «подключится к завершающему этапу дополнительного тестирования нашей вакцины и потом будет одной из первых, которая получит этот препарат».
Голикова указала на стойкую тенденцию в заболеваемости коронавирусом в РФ
В России наблюдается стойкая тенденция по стабилизации заболеваемости коронавирусной инфекцией. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 августа заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на встрече президента России Владимира Путина с правительством.
Козлов: на Дальнем Востоке не хватает новостроек
На Дальнем Востоке наблюдается критическая нехватка жилья. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 августа заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов на встрече президента России Владимира Путина с правительством.
Голикова: российскую вакцину от COVID-19 хотят приобрести 27 стран
Желание приобрести российскую вакцину от коронавирусной инфекции выразили уже 27 стран, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Мишустин намерен снизить зависимость регионов ДФО от импорта овощей
На Дальнем Востоке наблюдается самый низкий в России уровень развития тепличного хозяйства. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 августа заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече президента России Владимира Путина с правительством.
Мишустин пообещал к осени план газоснабжения Камчатки
Правительство усиленно работает над программой газификации Камчатского края. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 августа заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече президента России Владимира Путина с правительством.
Мишустин: правительство проработает финансирование программ газификации
Правительство проработает вопрос финансирования региональных программ газификации. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 августа заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече президента России Владимира Путина с правительством.
Путин предложил финансово поддержать российские вузы из-за эпидемии
Российские вузы сохранят стоимость обучения в 2020 году на уровне прошлого года, однако недостаток доходов можно скомпенсировать с помощью средств федерального бюджета. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 августа заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.
Путин поручил помочь вузам, теряющим деньги из-за заморозки оплаты обучения
Частично компенсировать российским вузам потери, которые они несут из-за заморозки оплаты обучения, поручил президент РФ Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством.
По словам главы государства, нужно «хотя бы частично компенсировать то, что они хотели бы получить, поднимая стоимость обучения».
Стоимость обучения в вузах РФ скорректирована до уровня 2019 года— Фальков
Российские вузы не будут поднимать стоимость обучения в 2020 году, как и было обещано в мае. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 августа заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на встрече президента России Владимира Путина с правительством.
Большинство университетов отпразднуют 1 сентября в традиционном формате
В большинстве университетов праздник 1 сентября состоится в традиционном формате. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 августа заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на встрече президента России Владимира Путина с правительством.
Путин призвал не затягивать решение вопроса с бесплатным питанием в школах
Вопрос с организацией бесплатного горячего питания в школах не должен быть затянут, заявил 26 августа российский президент Владимир Путин на совещании при правительстве РФ.
Кравцов рассказал об обеспеченности школ горячим питанием для учащихся
На обеспечение горячим питанием школьников выделено почти 30 млрд рублей на 2020−2022 годы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 августа заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на встрече президента России Владимира Путина с правительством.
«Принципиальный вопрос» — Кравцов о выплатах за классное руководство
Выплаты за классное руководство будут держаться на особом контроле. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 августа заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на встрече президента России Владимира Путина с правительством.
Началась встреча Путина с правительством РФ
Российский президент Владимир Путин открыл совещание при правительстве 26 августа. Совещание проходит по видеосвязи.
По поручению президента обеспечить школьников горячим питанием с 1 сентября минобразования докладывает, что поручение будет выполнено не только в 58 регионах, которые готовы в соответствии с требованиями Роспотребднадзора, но и во всех остальных.
Правительство выделило дополнительные средства для 27 субъектов РФ, сообщил глава министерства Сергей Кравцов.
Минобразования приняло решение учитывать выплаты за классное руководство отдельно. Это позволит не смешивать их с зарплатой и другими начислениями, сообщил глава Минобразования РФ Сергей Кравцов.
Кравцов: школы готовы работать с учётом новых эпидемиологических требований
Российские школы подготовились к проведению занятий с учётом новых эпидемиологических требований. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 августа заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на встрече президента России Владимира Путина с правительством.
Все российские школы к началу учебного года готовы — Кравцов
Все организации сферы общего образования в России готовы к началу нового учебного года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 августа заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на встрече президента России Владимира Путина с правительством.
Во всех субъектах РФ с 1 сентября будет организована добровольная вакцинация учителей и технических работников в школах от гриппа, сообщил министр образования Сергей Кравцов.
Система образования России в соответствии с требованиями Роспотребнадзора к новому учебному году готова — министр образования Кравцов.
Президент России Владимир Путин начал совещание с темы начала учебного года. С докладом выступает министр образования Сергей Кравцов.