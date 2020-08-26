Париж, 26 августа 2020, 14:58 — REGNUM План восстановления экономики Франции представят в четверг, 3 сентября 2020 года, передает BFM TV.
Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что план восстановления экономики страны «полностью завершен».
Известно, что обнародование плана восстановления экономики отложили на неделю, чтобы правительство могло сосредоточиться на борьбе с COVID-19.
Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции заверил, что не стоит «паниковать» по поводу возобновления эпидемии.
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