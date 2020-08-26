Киев, , 14:52 — REGNUM Причин для того, чтобы говорить о «гуманитарной катастрофе» в Крыму из-за нехватки на полуострове пресной воды, не существует. Такое мнение 26 августа высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов на своей странице в соцсети Facebook.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

«От себя хочу добавить, что никаких оснований для «гуманитарной катастрофы» на полуострове из-за якобы нехватки воды не существует», — написал в своем сообщении Данилов.

Также он заявил, что местные водные ресурсы вполне способны удовлетворять бытовые потребности населения.

Кроме этого, секретарь украинского СНБО добавил, что вопросы водоснабжения промышленных, сельскохозяйственных и прочих предприятий, по его мнению, «ворованных» у Украины, а также российских военных объектов, должны решать местные власти, которые он назвал «оккупационными».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель президента Украины Антон Корниевич заявил, что Киев может рассмотреть вопрос о возобновлении подачи воды в Крым только после того, как он перестанет быть российским.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на Украине была незаконно свергнута избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума при явке более 82% почти 96,6% проголосовавших высказались за вхождение Крыма в состав России.