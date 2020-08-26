Тбилиси, , 14:41 — REGNUM Представители правящей партии «Грузинская мечта» выступили с инициативой внести в Избирательный кодекс Грузии поправки, предусматривающие уголовную ответственность за давление на избирателей. Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 26 августа сообщил на брифинге спикер парламента страны Арчил Талаквадзе.

«Запугивания или принуждение избирателя, совершаемые с целью нарушения тайны голосования, приведут к штрафу или домашнему аресту на срок от шести месяцев до двух лет или же к лишению свободы на срок до трех лет», — заявил Талаквадзе.

Он рассказал, что законопроект подготовлен и сегодня будет внесен в парламент. Спикер отметил, что «Грузинская мечта» стремится провести предстоящие выборы по «высшим демократическим стандартам». Талаквадзе также выразил уверенность в том, что его партия на этих выборах будет победителем.

Напомним, в Грузии парламентские выборы назначены на 31 октября. Победившая на них партия, если она наберет более 40% голосов, будет формировать правительство.

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