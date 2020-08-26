Париж, , 14:36 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс заверил, что не стоит «паниковать» по поводу возобновления эпидемии, передает BFM TV.

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«Сразу говорю, паниковать нечего. Мы не вернулись к ситуации апреля, мая», — заверил Жан Кастекс.

По словам главы правительства, Франция добилась «прогресса» в мониторинге эпидемии.

«Во время первой волны у нас были довольно простые и национальные индикаторы. Мы смогли оснастить себя инструментами территориального мониторинга, потому что лучшие меры принимаются на местах», — заявил Жан Кастекс.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции начали судебное расследование в отношении гибели шести французских работников и двух граждан Нигера.

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