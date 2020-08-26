Сеул, , 14:36 — REGNUM 26 августа в Сеуле состоялась встреча представителей МИД Южной Кореи и Чили, в рамках которой стороны обсудили пути укрепления сотрудничества в сфере экономики и торговли, а также способы борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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Известно, что это первый случай посещения Южной Кореи высокопоставленными лицами Центральной и Южной Америки после объявления пандемии коронавируса.

В рамках встречи второй замминистр иностранных дел Южной Кореи Ли Тхэ Хо приветствовал приезд дипломата в страну, отметил сокращение числа новых случаев заражения в Чили, а также добавил, что Сеул продолжит делиться опытом борьбы с коронавирусной инфекцией с мировым сообществом.

В свою очередь, замминистра иностранных дел Республики Чили Родриго Яньес Бенитес выразил благодарность южнокорейскому правительству за гуманитарную помощь и организацию видеоконференций на тему COVID-19, а также выразил надежду на активное сотрудничество в разработке методов лечения и вакцины от коронавируса.

Отмечается, что в рамках визита в Южную Корею представитель Чили встретится с представителями министерства торговли, промышленности и энергетики, министерства науки и информационно-коммуникационных технологий и Корейского агенства по торговле и инвестициям (KOTRA).