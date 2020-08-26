Киев, 26 августа 2020, 14:22 — REGNUM Украина намерена запретить въезд иностранным гражданам до конца сентября 2020 года, заявил 26 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.
Запрет не коснётся иностранцев, которые учатся в украинских учебных заведениях, служат в ВСУ, имеют украинский вид на жительство, являются беженцами, либо въезжают с территории ДНР и ЛНР.
Власти Украины также приняли решение продлить адаптивный карантин по новой коронавирусной инфекции в стране до 31 октября 2020 года.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил упростить гражданам Белоруссии въезд на территорию Украины.
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