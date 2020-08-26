Москва, , 14:06 — REGNUM Истребитель МиГ-31 перехватил у границы России над Баренцевым морем самолёт ВВС Норвегии. Об этом 26 августа сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

«Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе России воздушная цель», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в воздух был поднят истребитель МиГ-31, который с безопасного расстояния идентифицировал цель как самолёт базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» норвежских ВВС.

Полёт российского истребителя проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 25 августа, российский истребитель МиГ-31 поднимался на перехват самолёта ВВС Норвегии над нейтральными водами Баренцева моря.

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