Киев, 26 августа 2020, 14:15 — REGNUM Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук не исключил проведения досрочных выборов президента Украины. Об этом он написал 26 августа в своей авторской колонке на сайте издания «Новое время».
По его словам, в новом политическом сезоне будет решаться судьба президента Украины Владимира Зеленского.
Бывший премьер-министр Украины считает, что на смену реформаторам в правительство страны пришла «сборная крепких хозяйственников», которые не намерены осуществлять «блицкриг реформ».
По его мнению, отказ от проведения фундаментальных реформ не примет активная часть украинского общества.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский рассказал о том, что после завершения президентского срока хотел бы иметь возможность спокойно ходить по улицам украинских городов.
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