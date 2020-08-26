Киев, , 14:15 — REGNUM Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук не исключил проведения досрочных выборов президента Украины. Об этом он написал 26 августа в своей авторской колонке на сайте издания «Новое время».

По его словам, в новом политическом сезоне будет решаться судьба президента Украины Владимира Зеленского.

«Новый политический сезон начинается. Для власти Зеленского он станет определяющим: либо состоится работа над ошибками, либо страна начнёт готовиться к новым президентским выборам. Досрочно», — написал Гончарук.

Бывший премьер-министр Украины считает, что на смену реформаторам в правительство страны пришла «сборная крепких хозяйственников», которые не намерены осуществлять «блицкриг реформ».

«Эта осень может стать «Рубиконом», на котором власти придётся определяться, куда она движется: вперёд, как было обещано стране год назад, или назад, прикрывая своё тихое отступление «покраской заборов», — подытожил Гоначрук.

По его мнению, отказ от проведения фундаментальных реформ не примет активная часть украинского общества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский рассказал о том, что после завершения президентского срока хотел бы иметь возможность спокойно ходить по улицам украинских городов.

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