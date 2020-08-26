Бишкек, , 13:46 — REGNUM Сотрудники антикоррупционной службы госкомитета нацбезопасности задержали начальника столичного управления службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Киргизии в рамках уголовного дела о краже вещественных доказательств.

Отмечается, что ранее по подозрению в причастности к краже более 3 кг золота, обнаруженных на месте проведения сотрудниками СБНОН оперативно-разыскных мероприятий, были задержаны трое сотрудников антинаркотической службы и двое гражданских лиц.

По данному факту начало досудебное производство по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Кража». В случае если вина подозреваемых будет доказана, им может грозить до 10 лет лишения свободы.