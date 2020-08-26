Москва, , 13:31 — REGNUM Правительство РФ предложило возложить контроль над внутриквартирным газовым оборудованием на управляющие компании, в квитанциях на оплату услуг ЖКХ появится новая строчка, сообщил первый зампред комитета Госдумы по ЖКХ Павел Качкаев («Единая Россия»).

Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв и пожар в жилом доме в Москве: трансляция»

"У правительства есть предложение вообще и внутриквартирное оборудование (контролировать) через управляющую организацию, то есть появится строчка дополнительная (в платежной квитанции). То есть, она и сейчас есть эта строчка, а предлагается, чтобы эта строчка была в нашей (платежной) квитанции», — цитирует Качкаева РИА Новости.

Соответствующие поправки комитет может предложить на обсуждение нижней палаты парламента, отметил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Москве в результатевзрыва газа в жилом доме пострадали четыре человека. Инцидент произошел по адресу улица Кубинка, дом 4. Это пятиэтажный дом из красного кирпича 1961 года постройки.