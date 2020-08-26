Цхинвал, , 14:39 — REGNUM Жители Южной Осетии новость о признании Россией в 2008 году встретили с большой радостью. Об этом 26 августа рассказал в интервью агентству «Рес» Анатолий Бибилов.

По словам главы республики, в тот день он находился в селе Гром Ленингорского района и прибыл со службы очень уставшим. Он сидел в комнате, где находился телевизор, и увидел сообщение о том, что Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

«Меня захлестнули эмоции, я даже выбежал во двор и выпустил очередь из автомата. Это были ни с чем не сравнимые ощущения и эмоции», — поделился воспоминаниями Бибилов.

Он рассказал, что на звуки выстрелов тогда многие выбежали на улицу, а когда узнали о случившемся, то стали поздравлять друг друга и обниматься.

Напомним, Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года. Эту дату в обеих республиках отмечают на государственном уровне.

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