Киев, , 13:25 — REGNUM Действительно мощной площадки, на которой поднимался бы вопрос принадлежности Крыма, не было и нет, но нынешняя власть Украины исправит эту ситуацию, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью информационному телеканалу Euronews.

Крым наш! Дарья Антонова © ИА REGNUM

Интервью вышло в эфир сегодня, 26 августа.

«Я считаю, что шесть лет такой площадки не существовало в природе. Кроме санкций — за которые я благодарен нашим партнерам и которые мы с ними проговариваем, и они продлеваются, нам помогает не только Европа, помогают США и другие страны — больше ничего я не вижу. Собираюсь ли я делать что-то еще? Да», — заявил, в частности, Зеленский.

О чём конкретно идет речь, президент Украины уточнять не стал.

Также Зеленский заявил, что «отдавать» Крым вообще нельзя было, но сегодня уже нет смысла говорить и кусать локти по поводу того, как это произошло.

«Я уверен, что за это когда-нибудь все будут отвечать. Многие в этом участвовали», — подчеркнул глава Украины.

ИА REGNUM напоминает, что в мае президент Украины согласовал назначение на пост первого заместителя главы МИД Украины проукраинской крымскотатарской активистки Эмине Джапаровой. В Киеве заявили, что такой ход должен вывести проблематику Крыма на новый уровень.