Москва, , 13:16 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему он не называет по имени блогера Алексея Навального.

«Он является пациентом, и он болеет, так мы его и называем. Мы по-прежнему желаем ему скорейшего выздоровления… Это не меняет сути дела», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, блогер Алексей Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета. Он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В субботу, 22 августа, его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite.

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