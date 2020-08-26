Москва, , 13:19 — REGNUM Власти России не меньше других заинтересованы в установлении причин произошедшего с оппозиционным блогером Алексеем Навальным. Об этом 26 августа сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не меньше других заинтересованы в установлении причин того, что произошло с больным», — сказал Песков.

Также он отметил, что в Кремле терпеливо относятся к формулировке, что «с высокой долей вероятности это является отравлением» в отношении произошедшего с блогером, которая используется в западных СМИ, несмотря на то, что не видят причин для таковой.

При этом пресс-секретарь главы государства отметил, что в Кремле не видят причин для ухудшения отношений со странами Запада из-за сложившейся с Навальным ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа в МИД РФ назвали обвинения в адрес российских врачей, которые оказывали помощь блогеру Алексею Навальному, оскорбительными.