Ярославль, , 13:04 — REGNUM Директор департамента по социальной поддержке населения и охране труда мэрии Ярославля Сергей Ивченко покидает свой пост. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на источник в органах власти.

Сергей Ивченко City-yaroslavl.ru

По версии источника отставка Сергея Ивченко может быть связана с недавним взрывом газа в доме на улице Батова в Ярославле. Чиновник отвечал за социальную поддержку жителей пострадавших квартир. В последние дни люди жаловались, что в пункте временного пребывания — гостинице «Которосль» — они вынуждены оплачивать платную стоянку и прачечную. В ситуацию даже вмешался ярославский губернатор, заявивший, что считает подобную практику недопустимой и потребовавший в кратчайшие сроки произвести соцвыплаты для жильцов.

Сам Сергей Ивченко не подтвердил, но и не опроверг свою отставку с поста директора департамента. На указанной должности он работает с октября 2015 года.

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