Варшава, , 13:10 — REGNUM Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская опровергла сообщения о планах белорусской оппозиции закрыть границу с Россией. Она заявила об этом 26 августа в интервью польскому информационному порталу Onet.

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«Появились голоса о том, что мы хотим закрыть границы с Россией, что является чушью», — сказала экс-кандидат и уточнила, координационный совет оппозиции Белоруссии выступил с опровержением таких сообщений.

Отвечая на вопрос, как будут выстраиваться отношения между Россией и Белоруссией в случае, если власть в стране сменится в результате новых президентских выборов, Тихановская заявила, это решит будущий президент.

При этом она отметила, что считает своей главной задачей проведение повторных выборов президента Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он «категорически» не хочет вмешиваться в белорусские выборы.