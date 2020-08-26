Сеул, , 13:19 — REGNUM 26 августа заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Ким Гон принял участие в ежегодной встрече старших должностных лиц АСЕАН и Республики Корея. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, в рамках видеоконференции стороны обсудили пути укрепления сотрудничества и способы борьбы с коронавирусной инфекцией.

Участники встречи сошлись во мнении относительно того, что сотрудничество между странами в различных областях должно продолжаться не смотря на эпидемиологическую ситуацию в мире, а также договорились найти способы восстановления туристических обменов после улучшения ситуации с коронавирусом.

В свою очередь, Ким Гон поделился с представителями стран АСЕАН информацией о способах и усилиях южнокорейского правительства по восстановлени экономики, подчеркнув важность беспрепятственного обмена кадрами, а также попросил поддержать кандидатуру министра торговли Южной Кореи Ю Мён Хи на пост главы Всемирной торговой организации (ВТО).