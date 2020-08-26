Москва, , 12:58 — REGNUM В Кремле не видят причин для ухудшения отношений России с западными странами на фоне инцидента с блогером Алексеем Навальным. Об этом 26 августа заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле заинтересованы в том, чтобы понять и определить, что случилось с Навальным, но «пока мы это сделать не можем».

«Различные поспешные формулировки, которые так обильно используются, что с высокой долей вероятности это отравление и так далее, мы терпеливо к этому относимся, но категорически не согласны на данной стадии», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, блогер Алексей Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета. Он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В субботу, 22 августа, его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite.

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