Бишкек, , 12:52 — REGNUM Заместитель министра внутренних дел Киргизии Алмазбек Орозалиев назначен временно исполняющим обязанностей начальника главного управления внутренних дел главы города Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

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Решение о временном назначении Орозалиева на этот пост руководство министерства приняло в связи с тем, что он уже и так курирует столичную милицию.

Отмечается, что действующий начальник Бишкекского ГУВД Канат Джумагазиев временно приостановил исполнение должностных обязанностей в связи с участием в качестве кандидата в выборах в парламент Киргизии.