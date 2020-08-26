Тбилиси, , 13:19 — REGNUM Совместные многонациональные военные учения Noble Partner («Достойный партнер») пройдут в Грузии с 7 по 18 сентября. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба министерства обороны страны.

«Целью учений в этом году является повышение готовности и совместимости между Грузией, США и странами-партнерами, а также содействие поддержанию стабильной и безопасной обстановки в Черноморском регионе», — говорится на сайте военного ведомства.

Сообщается, что официальное открытие учений пройдет на полигоне в расположенном в 25 км от Тбилиси городке Вазиани, где находится центр боевой подготовки НАТО. В учениях также планируется участие военнослужащих из Великобритании, Польши и Франции.

Стоит отметить, что в 2020 году учения Noble Partner будут проходит пятый раз. Для участников проводятся командно-штабные полевые учения, боевые стрельбы, а также отрабатывается взаимодействие при совершении маневров.

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