Стокгольм, , 13:21 — REGNUM 26 августа министр Швеции по вопросам окружающей среды и климата, совмещающий пост заместителя премьер-министра страны Стефана Лёвена Исабелла Лёвин сообщила о своем решении покинуть все занимаемые ею должности и уйти из политики. Для премьер-министра Лёвена решение своего заместителя подать в отставку явилось «неожиданным». Об этом 26 августа сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Сама Лёвин на своей странице в Facebook написала, что ей нужно больше времени для семьи и занятия по написанию книг. По данным журналистов Sveriges Radio, перед тем, как Лёвин публично объявила о своем решении, ее уговаривали остаться.

«Исабелла Лёвин еще на некоторое время останется в правительстве, но она уже много сделала и для своей партии, и для нашей страны. Благодаря ее работе Швеция сегодня является мировым лидером в области климата. Мы продолжим работать как партнеры и как коллеги еще какое-то время, но когда Исабелла Лёвин уйдет, я пожелаю ей всего наилучшего», — заявил премьер-министр Лёвен.

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