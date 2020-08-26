Токио, , 13:24 — REGNUM Журналисты японской газеты Choson Sinbo, также известной как The People's Korea, подвергли критике совместные военные учения Южной Кореи и США, начавшиеся 18 августа.

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«В такое сложное время Сеул и Вашингтон ведут безрассудную игру с огнём», — говорится в статье.

В ней также отмечается, что военные КНДР следят за действиями «провокаторов», которые отрабатывают вторжение на территорию страны, а также готовы нанести ответный удар по врагам в случае необходимости.

Журналисты упомянули о напряженной ситуации, когда в июне текущего года Пхеньян представил, а затем приостановил план военных действий против Южной Кореи, а также акцентировали внимание на том, что опрометчивые действия южнокорейских властей могут привести к еще большему ухудшению межкорейских отношений.