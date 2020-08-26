Стокгольм, , 13:22 — REGNUM На прошлой неделе такие шведские СМИ, как крупнейший телевещатель SVT и шведская общественная радиовещательная организация Sveriges Radio, контролирующая основные радиоканалы страны, запретили своим журналистам и сотрудникам иметь видео-приложение Tiktok на своих рабочих мобильных устройствах. 25 августа крупнейший медиаконгломерат стран Северной Европы Schibsted, контролирующий такие средства массовой информации (СМИ) Швеции, как Aftonbladet, Svenska Dagbladet и Omni, также обратился к свои журналистам и сотрудникам с просьбой отказаться от китайского приложения.

Однако журналисты SVT пошли дальше и задались вопросом, должны ли государственные компании Швеции воздержаться от таких американских социальных сетей, как Facebook и Twitter. Об этом 25 августа они поговорили с экспертом по политике Китая Джоджже Олссоном, являющимся автором более 100 статей в шведских СМИ.

После того как издание Kulturnyheterna передало комментарий менеджера Schibsted по связям с общественностью Атле Лессум о решении медиаконгломерата уведомить журналистов и сотрудников о потенциальном риске пользования китайским TikTok в шведском медиапространстве сразу разгорелись острые дебаты, участники которых нередко намекали, что SVT и Sveriges Radio необходимо быть последовательными и покинуть и американские соцсети и медиаплатформы, например Facebook. Дело в том, что ранее многократно появлялась информация, что такие IT-гиганты, как Apple, Youtube и Facebook, обмениваются информацией с Агентством национальной безопасности США.

Со своей стороны Олссон считает, что в китайский Tiktok и американский Facebook приравнивать друг к другу не стоит:

«Facebook и аналогичные приложения собирают информацию о своих пользователях. Это неизбежно. Однако эта информация в основном используется в коммерческих целях».

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