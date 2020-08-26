Киев, , 12:29 — REGNUM Встреча советников лидеров «нормандской четверки» состоится в начале сентября, заявил прессе сегодня, 26 августа, глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Ермак еще раз подтвердил, что намеченная на 28 августа встреча перенесена исключительно из-за советника президента Франции Эммануэля Бонна, в связи с его командировкой.

«Сегодня обсуждаются даты, это первые числа сентября… Я думаю, до 10 сентября эта встреча точно состоится», — сказал глава офиса Зеленского.

ИА REGNUM напоминает, что отдельные представители украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта публично поставили под сомнение заявление офиса президента о причинах переноса встречи советников. В частности, Денис Казанский объявил, что «на самом деле» встреча сорвана российской стороной и это доказывает, что никакие компромиссы и уступки Украине не помогут.