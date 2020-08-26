Москва, , 13:38 — REGNUM Российское руководство категорически против использования каких-либо неподтверждённых терминов, ярлыков в ситуации с болезнью блогера Алексея Навального. Об этом заявил 26 августа журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Сергеевич Песков medialeaks.ru

Он отметил, что факт отравления блогера пока не подтверждён, и называть произошедшее с Навальным именно так не следует. Более того, в Кремле категорически не согласны с формулировкой, что инцидент — «с высокой долей вероятности отравление».

«Мы категорически против того, чтобы кто-то, скажем так, приклеивал какие-то ярлыки к нынешней ситуации», — подчеркнул Песков.

При этом в Кремле заинтересованы в выяснении причин комы, в которой находится российский гражданин.

Как сообщало ИА REGNUM, блогер Алексей Навальный находится в берлинской клинике в тяжелом состоянии после резкого ухудшения самочувствия. По версии немецких врачей, его могли отравить.

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