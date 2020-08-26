Джакарта, , 12:22 — REGNUM Пресс-секретарь министерства иностранных дел Индонезии Теуку Фаизашах заявил, что до сих пор нет ясности относительно гражданки Индонезии, подозреваемой в терактах на Филиппинах, сообщает Kompas.

«До сих пор нет ясности», — заявил Теуку Фаизашах.

По его словам, для установления личности преступника необходимо провести ряд тестов, в том числе тестирование ДНК.

Как сообщало ИА REGNUM, жительницу Индонезии подозревают в причастности к взрывам, которые потрясли остров Холо на Филиппинах.

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