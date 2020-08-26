Афины , , 12:17 — REGNUM Италия, Франция, Греция и Кипр проведут военные учения в Средиземном море, сообщает Reuters.

«Франция присоединится к военным учениям с Италией, Грецией и Кипром в восточной части Средиземноморья с 26 по 28 августа», — пишет Reuters.

Отмечается, что военные маневры пройдут на фоне геологоразведочной деятельности Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, напряженность в море между Грецией, Турцией и Египтом связана с турецкими планами по геологоразведке на шельфе Кипра и в других спорных районах на востоке Средиземного моря.

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