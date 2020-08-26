Киев, , 12:11 — REGNUM В администрации Дональда Трампа действительно заметили, что ссылки в украинском законопроекте о локализации на якобы похожие американские законы — «неправда», заявил 26 августа украинский экономист Александр Охрименко, комментируя очередной скандал, в который угодила Верховная рада.

ИА REGNUM напоминает, что накануне через СМИ стало известно, что администрация Белого дома в Вашингтоне направила письмо главе одного из комитетов Верховной рады и еще ряду украинских чиновников, фактически обвинив парламент страны во лжи. Отмечается, что законопроект о локализации нарушает обязательства Украины не только в рамках соглашения об ассоциации с ЕС, о чём уже неоднократно заявили в Брюсселе, но и ВТО.

По состоянию на утро 26 августа официальных комментариев по данному вопросу от депутатов Рады, ответственных за данный проект, не было.

Законопроект «о локализации» — это чисто коррупционная схема, и никакой реальной локализации власти Украины и не планируют делать, подчеркивает в своем комментарии Охрименко.

«Просто будут через украинскую прокладку закупать китайские и американские товары, а потом брать справку у наших же госчиновников, что это «украинские товары». Но при этом «откаты и заносы» только вырастут», — прогнозирует эксперт.

Напомним, что Верховная рада приняла в первом чтении т.н. «законопроект о локализации» 21 июля, а уже 23 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признал, что документ не соответствует соглашению об ассоциации с ЕС и другим международным обязательствам Украины и нуждается в серьезной переработке.