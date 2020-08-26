Москва, , 12:08 — REGNUM Госсовет будет коллегиальным органом, не будет дублировать правительство РФ, в него войдут губернаторы, представители законодательных федеральных органов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 августа, об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия») в ходе пресс-конференции в Москве.

«Госсовет не будет заменять или дублировать правительство или законодательную власть, не будет историй, связанных с внесением законодательных инициатив, не будет историй, связанных с формированием бюджета. Это президентский орган, который будет обеспечивать президента с точки зрения согласования. Именно так и будут рассматриваться вопросы внешней и внутренней политики», — заявил Крашенинников.

По его словам, в состав госсовета войдут «представители всех ветвей власти», при этом парламентарий уточнил, что все вопросы, связанные с функционированием аппарата, обеспечением «будут за администрацией президента».

Госдума в осеннюю сессию намерена принять закон о правительстве РФ, а также закон о госсовете в рамках реализации новых положений Конституции. Законы принимаются в рамках реализации новых положений Конституции РФ.

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