Киев, , 11:47 — REGNUM Встреча советников лидеров государств — участников «нормандского формата», которая должна была состояться 28 августа в Париже, на самом деле была сорвана российской стороной, заявил 26 августа участник контактной группы по урегулированию ситуации от Украины Денис Казанский.

Казанский отметил, что на последнем заседании контактной группы ему было понятно, что так и будет.

«Представитель России Дмитрий Козак еще месяц назад написал довольно хамское письмо, в котором сообщил, что отказывается участвовать в переговорах советников. И после этого российская делегация начала делать все, чтобы эти переговоры сорвать», — подчеркнул представитель Киева.

Он отметил, что данная ситуация доказывает, что никакие компромиссы и уступки не помогут и выразил надежду, что после такого демарша России другими участниками переговоров «будут сделаны соответствующие выводы».

ИА REGNUM отмечает, что заявление Казанского кардинально расходится с официальной версией, озвученной накануне офисом президента Украины. У Зеленского, в частности, заявили, что переговоры, намеченные на 28 августа, переносятся в связи с командировкой советника президента ФранцииЭммануэля Бонна, а оновой дате встречи будет сообщено дополнительно.