Цхинвал, , 13:20 — REGNUM Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поздравил жителей республики с Днем признания независимости. Текст поздравления 26 августа был опубликован пресс-службой главы государства.

«Признание обозначило для наших народов начало новой исторической эпохи — эпохи мира и процветания, а дата 26 августа 2008 года навсегда вошла в историю, как долгожданный день торжества исторической справедливости», — говорится в поздравлении президента.

Он отметил, что признание Россией позволило республикам начать укреплять свои международные позиции, а также развивать науку, культуру, образование, здравоохранение и спорт.

Напомним, Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года. Этот день в республиках является праздничным.

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