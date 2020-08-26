Кампала, , 11:26 — REGNUM Министерство иностранных дел Уганды отозвало некоторых сотрудников посольства страны в Дании, чтобы подготовить расследование после публикации одной из местных газет о заговоре с целью незаконного присвоения государственных средств. Об этом передает BBC Swahili.

По информации телерадиокомпании, репортеры газета Daily Monitor Uganda сообщили об утечке аудиозаписи, на которой сотрудники, предположительно, обсуждали план незаконного присвоения средств. Однако официального подтверждения того, что голоса принадлежат сотрудникам посольства, не поступало.

Постоянный секретарь министерства иностранных дел Уганды Патрик Мугойю опубликовал заявление, в котором говорится, что МИД будет расследовать доклад репортеров Daily Monitor.

«Тем временем, причастные сотрудники были отозваны в штаб-квартиру министерства, чтобы подготовить почву для расследования. В зависимости от результатов расследования могут быть приняты соответствующие дополнительные меры», — сказал он.