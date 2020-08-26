Сухум, , 13:20 — REGNUM Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил жителей страны с Днем международного признания республики. Текст поздравления 26 августа опубликовала пресс-служба главы государства.

«Это один из самых молодых, но в то же время наиболее почитаемых государственных праздников. 12 лет назад сбылась многовековая мечта нашего народа о строительстве независимого государства», — отметил президент в поздравлении.

Он также подчеркнул, что признание независимости Абхазии стало одним из самых важных событий в новейшей истории страны. По словам президента, это позволило молодой республике обрести мир и получить гарантии безопасности, после чего руководство страны смогло полноценно заниматься развитием страны.

Бжания призвал помнить тех, кто погиб за свободу Абхазии, а также первого президента страны Владислава Ардзинбу и сменившего его потом Сергея Багапша.

Напомним, Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008. В республиках эта дата отмечается ежегодно.

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