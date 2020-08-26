Пекин, , 11:12 — REGNUM За тесное сотрудничество с Китаем в активизации сотрудничества и решении проблем бассейна реки Меконг в Юго-Восточной Азии (китайское название — Ланьцанцзян) высказались участники 3-й встречи руководителей стран региона, которая прошла в режиме видеоконференции. Об этом 25 августа сообщает Синьхуа, отмечая, что в данном формате участвуют шесть государств — Китай, Камбоджа, Мьянма, Лаос, Таиланд и Вьетнам.

Так, премьер-министр Камбоджи Хун Сен отметил важность взаимодействия с КНР в сфере продовольственной безопасности и рынков. Премьер-министра Лаоса Тхонглун Сисулит поблагодарил китайское правительство за сотрудничество и высказался в пользу укрепления координации. Президент Мьянмы Вин Мьин указал на приоритетную роль Китая в преодолении эпидемии коронавируса в регионе и выразил надежду на сотрудничество в восстановлении региональных экономик.

С аналогичными заявлениями выступили премьер-министры Вьетнама и Таиланда Нгуен Суан Фук и Прают Чан-Оча.