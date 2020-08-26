Киев, 26 августа 2020, 11:15 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский хочет иметь возможность спокойно ходить по улицам городов Украины после завершения своего правления. Об этом он заявил в интервью телеканалу Euronews, сообщила 26 августа пресс-служба офиса президента Украины.
Он отметил, что на должности президента поступал так, чтобы его родным не было стыдно.
Напомним, ранее, комментируя многократные нападения радикалов на представителей «Партии Шария», Зеленский заявил, что эти люди ему «не интересны».
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