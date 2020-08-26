Киев, , 11:15 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский хочет иметь возможность спокойно ходить по улицам городов Украины после завершения своего правления. Об этом он заявил в интервью телеканалу Euronews, сообщила 26 августа пресс-служба офиса президента Украины.

«Для меня очень важно, чтобы после того, как я перестану быть президентом, я мог спокойно ходить по улицам не только Киева, но и Украины. Я уже не говорю о том, чтобы люди гордились мной, — это самый высокий результат», — рассказал Зеленский.

Он отметил, что на должности президента поступал так, чтобы его родным не было стыдно.

Напомним, ранее, комментируя многократные нападения радикалов на представителей «Партии Шария», Зеленский заявил, что эти люди ему «не интересны».

Читайте также: Зеленский рассказал, как ему в 2014 году сожгли автомобиль

Читайте развитие сюжета: Экс-глава правительства Украины: Зеленского осенью ждёт Рубикон