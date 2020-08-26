Москва, , 11:11 — REGNUM Депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») осудил пограничников Белоруссии за то, что те испортили паспорта представителей российских СМИ, и предложил Минску использовать тактику «обволакивающей заботы».

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, власти Белоруссии испортили паспорта российских журналистов, которые были задержаны во время протестов, а затем выдворены из страны, заявили в МВД России. Паспорта стали недействительными после того, как белорусские власти поставили туда штампы о запрете въезжать на территорию республики сроком на пять лет.

Портить документы — это мелочно, считает Горелкин.

«Идеальным вариантом для белорусских властей было бы, наоборот, организовать для журналистов прием, размещение, охрану (все же, в стране беспорядки). Может быть даже какую-то смотровую площадку, откуда можно хорошо снимать площади и шествия. Возить по стране, находить им спикеров. Большинство журналистов в ситуации такой «обволакивающей заботы» смягчают свою позицию, подачу новостей. Трудно быть жестким, когда с тобой обходятся мягко. Есть, конечно, принципиальные непримиримые, но с ними надо быть обходительным — они честно напишут потом, что «не такие уж звери там во власти», — рассуждает парламентарий в ТГ-канале.