Санкт-Петербург, , 11:10 — REGNUM В преддверие перенесенного на осень саммита БРИКС в Санкт-Петербурге Синьхуа продолжает публиковать аналитические оценки китайских и иностранных экспертов относительно перспектив этого международного объединения с участием России и Китая. Так, 25 августа агентство размещает интервью исполнительного директора Национального комитета России по исследованию БРИКС Георгия Толорая.

По мнению эксперта, объединение представляет собой единственный в мире механизм, способный предложить стратегию развития человечества, включая пути его выхода из нынешнего кризиса. У БРИКС, по его словам, имеется потенциал, существенно превосходящий возможности и коллективного Запада, и разобщенных стран третьего мира. Специалист предлагает участникам БРИКС сформулировать этот круг задач и вынести его на обсуждение встречи глав государств «Группы двадцати». Хотя она не наделена полномочиями определять магистраль развития, однако в состоянии реагировать на конкретные проблемы и представляет собой удобную и эффективную площадку обсуждения и согласования подобных инициатив.

Отметим, что саммит БРИКС должен был пройти в мае, но в связи с эпидемией коронавируса точные сроки его проведения не определены до сих пор.