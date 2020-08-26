Киев, , 11:08 — REGNUM Не все страны Евросоюза хотят видеть Украину в ЕС, но ЕС в целом хочет, чтобы Украина была партнером и имела членство, заявил сегодня, 26 августа, президент Владимир Зеленский в интервью Euronews.

Зеленский призвал европейских лидеров «четко объявить условия» для получения Украиной полноправного членства в ЕС.

«И я задавал вопрос многим лидерам Европы: «Вы должны ответить украинцам, что вы хотите, чтобы украинцы сделали шаг за шагом, чтобы стать членами ЕС…» После получения конкретного перечня шагов будет понятно, что надо сделать и сколько нужно времени для евроинтеграции Украины», — отметил он.

Зеленский заявил, что власти просто нужно сделать из Украины такую страну, которую «очень хочет» Европа, но решать вопрос внешнеполитического выбора все-таки должна Украина.

ИА REGNUM напоминает, что ранее лидеры ЕС неоднократно заявляли, что вопрос вступления Украины в Европейский союз не является актуальным.