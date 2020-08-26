Джакарта, , 11:08 — REGNUM Посол России в Индонезии Людмила Воробьева объявила, что на следующей неделе состоится третий этап клинических испытаний экспериментальной вакцины от COVID-19, сообщает Antara.

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«Третий этап клинических испытаний начнется на следующей неделе в нескольких странах. Общее количество добровольцев составляет около 44 тысяч с разницей в возрасте от 18 до 60 лет», — заявила Людмила Воробьева на пресс-конференции в Джакарте.

Помимо России, в ряд стран, в которых запланировано проведение третьей фазы клинических испытаний, входят Филиппины, Египет, Индия и Бразилия.

Как сообщало ИА REGNUM, старший экономист института развития экономики и финансов Иман Сугема заявил, что открытие вакцины от COVID-19 может способствовать восстановлению экономики Индонезии в 2021 году.

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