Киев, , 11:01 — REGNUM Водоснабжение Крыма — это вопрос, который Россия не может решить самостоятельно, заявил вечером 25 августа в эфире украинского телевидения глава «представительства президента Украины в Автономной республике Крым» Антон Кориневич.

Питьевая вода Hagerty R

Кориневич отметил, что воду в Крым до «деоккупации» подавать нельзя, поскольку вода — «это очень значительный рычаг влияния и давления на государство-оккупанта».

ИА REGNUM напоминает, что в последние дни в Киеве вновь актуализировалась дискуссия о водоснабжении Крыма. В частности, глава украинской делегации по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Киев будет готов возобновить подачу воды в Крым в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

В свою очередь, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия 25 августа заявил прессе, что сейчас в Раде точно ничего не планируют «запускать в Крым».