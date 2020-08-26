Москва, , 10:58 — REGNUM Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ) предложил повысить жалованье военному духовенству.

«Сейчас жалованье представителей военного духовенства находится на уровне обслуживающего персонала — 10 тыс. — 15 тыс. рублей. Желательно увеличить его до уровня заместителя командира части, а также урегулировать вопрос по социальным гарантиям, поскольку в данный момент в случае ранений или смерти семья не получает компенсаций», — сказал Гаврилов в ходе заседания круглого стола.

Таким образом, если решение будет принято, военное духовенство сможет рассчитывать на доход около 60 тыс. рублей в месяц.